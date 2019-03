Dritte Liga Handball: Northeimer HC spielt gegen die Sauerland Wölfe

Partie in Menden beginnt Samstag um 19 Uhr

+ © Stefan Barbeln Szene aus dem Hinspiel: Im ersten Vergleich gegen Menden trumpfte Paul-Marten Seekamp mit neun Treffern auf. © Stefan Barbeln

Der Northeimer HC will auch beim Auswärtsspiel am Samstag bei der SG Menden Sauerland Wölf seine starke Serie fortsetzen. Der Tabellensiebte hat die Chance, am Leichlinger TV vorbeizuziehen.