Drittligist zu Gast in Hanau: Baunataler Handballer beim Familientag

Momentan bestens in Form: Baunatals Rechtsaußen Sven Vogel.

GSV Eintracht Baunatal will ersten Sieg des Jahres bei der HSG Hanau.

Na, das kann ja was werden. Die HSG Hanau lädt ein zum Familientag. Und wer kommt? Die Drittliga-Handballer des GSV Eintracht Baunataler sind am Sonntag (17 Uhr / Main-Kinzig-Halle) zu Gast, wenn die Südhessen bei ihrem Nachwuchs ordentlich Eindruck schinden wollen. Den Gastgebern einen Strich durch die Rechnung machen – das ist der Plan der Nordhessen, die nach der Winterpause zweimal unentschieden gespielt haben und jetzt einen Erfolg brauchen.

„Hanau liegt nur zwei Punkte hinter uns“, sagt Baunatals Trainer Florian Ochmann, der davon ausgeht, dass beim Sechsten der Liga eine aggressive 6:0-Deckung bereitsteht, um das Baunataler Angriffsspiel lahmzulegen.

Und dazu kommt noch das Hanauer Publikum. „Wir müssen davon ausgehen, dass viele Zuschauer da sind und die Stimmung entsprechend ist. Da brennt der Baum“, sagt Ochmann.

Das auch, weil die Hanauer Gastgeber stolz auf ihre Entwicklung sind. So hat sich der Handballsport vor Ort recht ordentlich entwickelt. Seit 2016 ist die HSG Bestandteil der dritten Liga, vor sechs Jahren spielte man dagegen noch in der Landesliga.

Mit der aktuellen Mannschaft stellen die Gastgeber ein Team, „dass von seinem Tempospiel lebt und sehr zweikampfstark ist“, sagt Ochmann. „Wir werden unsere eigene 6:0-Deckung dagegenstellen und versuchen, es nicht zu Tempogegenstößen kommen zu lassen.“ Insgesamt freue sich sein Team auf die Herausforderung. Nach dem Sieg im Hinspiel sei ein weiterer Sieg angepeilt, sagt Ochmann.

„Mit dem in diesem Jahr Erreichten sind wir nicht richtig zufrieden. Wir wollen jetzt die Punkte holen“, sagt Ochmann, der bis auf den erkrankten Torwart Daniel Horn mit allen Spielern rechnet, obwohl Paul Gbur und Niklas Willrich beim Training aussetzen mussten.

In Hanau haben jedenfalls am Sonntag alle Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre freien Eintritt „zum Top-Spiel der dritten Liga“, wie es auf der vereinseigenen Homepage heißt. Mit einem Sieg wolle man zum Drittplatzierten Baunatal aufschließen und sich eine günstige Ausgangsposition für die Qualifikation zur DHB-Pokalhauptrunde erarbeiten, heißt es dort weiter. Das hört sich alles gut an, aber es ist davon auszugehen, dass die Gäste aus Baunatal etwas dagegen haben.