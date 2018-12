Eintracht Baunatal gegen Rodgau Nieder-Roden: Das Treffen der Torjäger

GSV-Linksaußen Felix Geßner steht auf Platz zwei der Torjägerliste

Nervenstark: Felix Geßner ist mit seinen Treffern und starken Leistungen einer der Garanten für den Höhenflug der Baunataler Handballer.

Baunatal. Wenn Eintracht Baunatal heute die HSG Rodgau Nieder-Roden empfängt, dann ist es auch ein Treffen der Torjäger. Felix Geßner hat für die Großenritter in dieser Saison 88 Treffer erzielt und liegt damit in der Torschützeliste der 3. Handball-Liga auf dem zweiten Platz. Auf Rang eins steht einer seiner heutigen Gegenspieler. Timo Kaiser hat dreimal mehr getroffen als Geßner. In der Rundsporthalle geht es heute ab 18 Uhr also nicht nur um zwei Punkte, sondern auch um die Führung in der Torschützenliste.