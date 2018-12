Erst Großenheidorn besiegen, dann ab zur Weihnachtsfeier

Handball-Drittligist Northeimer HC hat klare Vorstellungen

+ © Hubert Jelinek Hoch in der Luft: Efthymios Iliopoulos (am Ball) und sein Northeimer HC empfangen am Samstagabend den MTV Großenheidorn. Auch dann dürfte die Schuhwallhalle wieder bestens gefüllt sein. © Hubert Jelinek

Northeim. Das Punktekonto aufstocken will Trainer Carsten Barnkothe am Samstagabend ab 20 Uhr mit seinen Jungs des Handball-Drittligisten Northeimer HC in der heimischen Schuhwallhalle. Im letzten Heimspiel des Jahres sollen gegen den abstiegsgefährdeten MTV Großenheidorn zum Auftakt der Rückrunde zwei Punkte her, um den Abstand auf den Tabellenkeller zu vergrößern. Danach steigt die große Weihnachtsfeier des Vereins.