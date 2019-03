Northeimer HC will Revanche gegen den Leichlinger TV

Los geht es! Beim Einlaufen klatscht hier der verletzte Keeper Marcel Armgart (links) mit Finnian Lutze ab. Sonntag kommt Leichlingen an den Schuhwall.

Northeim. Nach der 28:29-Hinspielniederlage ist für den Northeimer HC am Sonntag gegen die Handballpiraten des Leichlinger TV (17 Uhr /Schuhwallhalle) Revanche angesagt.

Der Tabellenvierte ist personell angeschlagen und liegt mittlerweile definitiv in Schlagdistanz von Schwarz-Gelb. „Ein absolut reguläres Tor“, ist sich Trainer Carsten Barnkothe auch nach x-maligem Anschauen der Videoaufnahmen immer noch sicher. Im Hinspiel erzielte Paul-Marten Seekamp Sekunden vor Schluss den vermeintlichen 29:29-Ausgleich. Doch die Unparteiischen pfiffen ab.

Geht es nach Barnkothe, darf es im Rückspiel ruhig weniger spannend zugehen. Denn Leichlingen war zwar lange Zeit im Spitzentrio der Liga, doch zuletzt schwächelten die Piraten. „Leichlingens Kader ist durch Abgänge (David Wiencek, Bruder von Nationalspieler Patrik Wiencek, jetzt in Ahlen; Anm. d. Red.) und einige Verletzungen geschrumpft. Aber das macht das Team nicht weniger gefährlich“, warnt Barnkothe.

Doch nur ein Sieg aus den vergangenen vier Partien hat den Kontrahenten im Rennen um den zweiten Platz weit zurückgeworfen. Es ist eng im oberen Mittelfeld der Liga. Nur vier Punkte trennen den auf Platz acht liegenden NHC vom Tabellendritten Minden II. Bei einer Niederlage läuft Leichlingen Gefahr, ins Mittelfeld durchgereicht zu werden. Doch Trainer Hepp, der wieder auf den ehemaligen Junioren-Nationalspieler und Abwehr-Routinier Kris Zulauf in der Defensive zählen kann, setzt auf die kämpferischen Qualitäten seines Teams und fordert Disziplin.

Krankheits- und verletzungsbedingt stand auch der NHC zuletzt nur mit kleiner Mannschaft auf der Platte. Gegen Leichlingen werden aber voraussichtlich Paul Hoppe, Tim Gerstmann und auch Lennart Gobrecht nach überstandener Grippe wieder an Bord sein. Eine volle Truppe erleichtert natürlich auch das Training, wie Barnkothe andeutet. „Mit nur einem Torwart läuft es einfach nicht.“ Diesmal konnte auch Routinier Mark-Oliver Wode aufgrund von Rückenbeschwerden nicht aushelfen.

Beim Northeimer HC ist weiterhin der einstellige Tabellenplatz das sportliche Saisonziel. Doch der darf ruhig im oberen Bereich liegen. Da auch in den verbleibenden Partien beispielsweise mit GWD Minden II und den Schalksmühler Dragons noch zwei hochkarätige Gegner auf dem Zettel stehen, gilt es rechtzeitig zu punkten. Am besten schon an diesem Sonntag.