Eintracht Baunatal zu Gast beim Tabellenzweiten Nußloch

Die Drittliga-Handballer des GSV Eintracht Baunatal müssen am Sonntag bei der heimstarken SG Nußloch in Baden-Württemberg antreten.

„Um da zu gewinnen, brauchen wir schon einen besonderen Tag“, sagt Florian Ochmann. Dem Trainer des GSV Eintracht Baunatal steht zusammen mit seiner Mannschaft am Sonntag erst eine längere Busfahrt nach Baden-Württemberg und dann eine richtig schwere Auswärtspartie bevor.

Gegen die SG Nußloch beginnt um 17 Uhr in der Olympiahalle das Spiel gegen eine Mannschaft, die nicht umsonst auf Platz zwei in der Tabelle steht. „Im Durchschnitt haben die ihre Heimspiele mit neun Toren Vorsprung gewonnen“, weiß Ochmann, der von der „bisher schwersten Auswärtsherausforderung“ spricht. Dies vor allem auch deshalb, weil seit Beginn der Saison mit dem ehemaligen Kieler Christian Zeitz ein Weltmeister und Champions-League-Sieger im Kader steht.

Dennoch fahre man nicht nach Nußloch, um als Punktelieferant zu dienen. „Wir wollen punkten, auch wenn es sehr schwer werden wird, Spieler wie Christian Zeitz oder auch Kevin Bitz auszuschalten.“

Aber obwohl Ochmann und sein Co-Trainer Dennis Weinrich ihre Hausaufgaben gemacht haben, ist die Favoritenrolle klar verteilt, zumal die Baunataler Handballer, die mit zehn Feldspielern nach Nußloch reisen, weiterhin bei ihren Schlüsselpositionen starke Einschränkungen hinnehmen müssen. So wurde Torwart Patrick Ziebert am Mittwoch am Meniskus operiert, während Magnus Rulff auf seine Patellasehnen-OP Ende November wartet. Phil Räbigers Knöchel muss zwar nicht operiert werden, aber ein Einsatz wird dennoch erst im neuen Jahr wieder wahrscheinlich sein.

Darüber hinaus bleibt die Torwartfrage weiterhin drängend. Als zweiter Torwart kann neben Marian Mügge dieses Mal Conny Paar nicht mit von der Partie sein, sodass das Trainer-Duo wohl einen Ersatztorwart aus der zweiten Mannschaft, die in der Bezirksoberliga spielt, mitnehmen muss.

Auf dem Spielfeld werden die Baunataler voraussichtlich wieder mit der standardisierten 6:0-Deckung versuchen, die Nußlocher Offensivkräfte in Schach zu halten. „Wenn es zu schlimm kommt, haben wir aber noch eine Notfall-Alternative“, sagt Dennis Weinrich. (sol)