Mit Moral zum Krimisieg - Northeimer HC ringt Schlusslicht Langenfeld nieder

Jannes Meyer krönt seine Rückkehr mit neun Treffern

+ © Stefan Barbeln Harte Gegenwehr: Der Northeimer HC mit Finnian Lutze und Paul-Marten Seekamp (rechts) musste gegen den Tabellenletzten bis zur letzten Sekunde zittern. © Stefan Barbeln

Northeim. Dank einer kämpferisch starken zweiten Halbzeit haben die Drittliga-Handballer des Northeimer HC am Sonntag in der Schuhwallhalle ein bereits verloren geglaubtes Spiel gedreht und schlugen Schlusslicht SG Langenfeld noch 26:25 (13:17). Vor dem Gastspiel bei Meisterschaftsfavorit Leichlingen hält der NHC damit Anschluss an das Tabellenmittelfeld.