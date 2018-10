Northeim reist als Außenseiter zum Aufstiegskandidaten nach Leichlingen

Northeim. Nach dem hart erkämpften Sieg gegen Langenfeld am vergangenen Wochenende wartet am Samstag ab 18 Uhr mit dem Leichlinger TV der nächste schwere Gegner für die Drittliga-Handballer des Northeimer HC. Gegen die Pirates, wie sich der Verein aus dem Rheinland nennt, muss ein weiterer Kraftakt der Barnkothe-Sieben her, wenn man die zwei Auswärtspunkte kapern will.

Mittlerweile verdaut ist der Krimi gegen Langenfeld, in dem der NHC nach einer flauen ersten Halbzeit innerhalb weniger Minuten einen 13:17-Rückstand in eine 21:18-Führung verwandelte und am Ende doch um die Punkte bangen musste. In der zweiten Halbzeit spielte das Team um die überragenden Paul-Marten Seekamp und Rückkehrer Jannes Meyer 20 Minuten sehr guten Handball und setzte den Tabellenletzten ständig unter Druck. „Doch in Leichlingen hängen die Trauben hoch“, weiß Trainer Carsten Barnkothe. „Die haben viele starke Spieler mit Zweitliga-Erfahrung – da wird es schwer für uns“, analysiert der Coach. Zudem muss er auf Efthymios Iliopoulos verzichten, der mit der griechischen Nationalmannschaft unterwegs ist.

Gute Nachrichten gibt es vom verletzten Torwart Marcel Armgart. „Ich hoffe, die anstehende MRT-Untersuchung bestätigt, dass im Bänderapparat nichts gerissen ist“, sagt er und gibt leichte Entwarnung. „Frederic Stammer, Lennart Gobrecht und ich agieren sehr unterschiedlich in der Bude. Nur so kann der Trainer auf den gegnerischen Angriff flexibel reagieren. Daher will ich schnell zur Mannschaft zurück.“

Gegner Leichlinger TV liegt vier Fahrstunden entfernt am Niederrhein, wo die Pirates unter den vielen Handballklubs der rheinisch-bergischen Region momentan einer der ambitioniertesten ist. Glanz und Elend liegen dort nah beieinander: Zum Tabellenletzten Langenfeld sind es keine zehn Kilometer, zum Erstligisten Bergischer HC reichen knapp 20 Minuten mit dem Auto. In der mit 550 Zuschauern relativ kleinen Halle im Ostermann-Forum arbeitet Trainer Lars Hepp an einer Mannschaft, die zu den Meisterschaftsfavoriten der Weststaffel gehört.

Der einen Niederlage gegen Minden II stehen acht Siege gegenüber, davon allein die letzten vier Spiele mit einem Schnitt von 35 Toren pro Partie. Die Stärke der Piraten ist der sehr ausgeglichen besetzte Angriff. Von fast jeder Position aus ist Leichlingen gefährlich. Doch gegen vermeintlich unterlegene Gegner hatte die Truppe hin und wieder Probleme. Gegen Großenheidorn und Langenfeld überzeugten die Piraten erst kurz vor Schluss. (zaj)