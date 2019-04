Der Northeimer HC bastelt fleißig am Kader für die nächste Saison

Torwart Stammer geht nach Krefeld

Eine starke Truppe hat der Northeimer HC in der aktuellen Saison. Damit das so bleibt, laufen seit geraumer Zeit die Planungen im NHC-Lager. Noch sind nicht alle Positionen wunschgemäß besetzt.

Northeim – Die erneute Teilnahme am DHB-Pokal gesichert, in der Liga aktuell auf Platz fünf! Besser hätte die Saison für die Northeimer Drittliga-Handballer kaum laufen können. Doch längst laufen die Planungen für die nächste Serie. Neue Spieler müssen gesucht werden, verdiente Sportler werden beim letzten Heimspiel am 4. Mai verabschiedet.