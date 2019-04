Der Northeimer HC empfängt am Sonntag Ahlen in der Schuhwallhalle

Marcel Armgart vor Rückkehr in den Kader

+ © Hubert Jelinek Der Tabellenzehnte aus Ahlen ist am Sonntag Gast des Northeimer HC um Tim Gerstmann (hier im Spiel gegen Gummersbach II). © Hubert Jelinek

Northeim – Ohne Abstiegssorgen und mit dem Blick nach oben in der West-Staffel der 3. Handball-Liga: Der gastgebende Northeimer HC und auch die SG Ahlen können am Sonntag ab 17 Uhr befreit aufspielen in der Schuhwallhalle. Der Gegner aus dem Münsterland hat zudem angekündigt, die Partie gegen den Tabellensechsten zum Experimentieren zu nutzen. Gute Voraussetzungen für ein interessantes Spiel.