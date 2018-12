Der Northeimer HC empfängt den VfL Gummersbach

Er ist wieder da: Nach langer Verletzungspause kehrte Tim Gerstmann (links), hier im Gespräch mit Efthymios Iliopoulos, gegen Minden in den Kader des NHC zurück. Die jüngst erlittene Niederlage soll nun am Sonntag gegen Gummersbach ausgebügelt werden.

Auf einen klangvollen Namen treffen die Drittliga-Handballer des Northeimer HC am Sonntag. Ab 17 Uhr gibt die Nachwuchs-Mannschaft des Bundesligisten VfL Gummersbach ihre Visitenkarte in der Schuhwallhalle ab. Dies ist das Gastspiel des Neunten (13:15 Punkte) beim Siebten (14:12).

Als Team der Stunde bezeichnet Barnkothe die Crew aus der oberbergischen Handballregion. „Gummersbach ist nach drei Siegen in Folge, darunter auswärts gegen den Tabellendritten Leichlingen, klar im Aufwind. In der Mannschaft stehen viele junge Spieler aus der eigenen Jugend mit Erstliga-Potenzial. Dazu kommt ein bärenstarker Torhüter. Das wird wieder eine harte Nuss“, sagt er zurückhaltend. Mit dem Israeli Yonatan Dyayn, Tobias Weiler, Albin Xhafolli (Bruder des Ex-Northeimers Etrit Xhafolli), Fynn Herzig und Linkshänder Shawn Pauly steht bei Gummersbach ein bestens ausgebildeter und schlagkräftiger Rückraum auf dem Sprung ins Erstliga-Team auf der Platte.

Am Sonntag nicht dabei sein wird Jannes Meyer. Nach seiner unglücklichen Augenverletzung vom vergangenen Wochenende aus dem Spiel gegen Minden II ist er noch nicht zurück im Training. „Zehn Minuten hatten wir das komplette Team auf der Platte – dann war aber wieder Schluss“, hadert Barnkothe. Derzeit fehlen ihm auch die so genannten einfachen Tore. „Gerade Sören Lange und Christian Stöpler holen sich über die schnellen Konter ihr Selbstvertrauen. Da müssen wir wieder hinkommen.“

Eigentlich eine Spezialität des NHC, doch dazu müssen auch die beiden verbliebenen Torleute Stammer und Gobrecht mehr Glück haben. Gegen Minden spielten beide eher ohne Fortune. Umso mehr wird Marcel Armgart vermisst, dessen Kreuzbandverletzung weiter mit Physio-Einheiten behandelt wird. Aufgrund seiner Physis kann er andere Akzente setzen.

Tipps zum Gegner kann sich Barnkothe von Finnian Lutze holen, der schon gegen Gummersbach gespielt hat. Mit der Lemgoer A-Jugend sowie in der Reserve des Bundesligisten blieb der Rosdorfer jedoch in der letzten Saison gegen den VfL in drei Begegnungen sieglos. Diesen Lauf möchte Lutze beenden. „Nachdem unsere Heimserie gerissen ist, würde ich gegen Gummersbach gern eine neue beginnen: mit zwei Punkten und einem klaren Heimsieg“, sagt er optimistisch.