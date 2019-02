Northeimer HC fährt Auswärtssieg ein

21:19-Erfolg bei TuS Volmetal

+ © Axel Janßen Beste Laune herrschte verständlicherweise am Samstagabend in der Kabine des Northeimer HC nach dem Auswärtssieg bei TuS Volmetal. © Axel Janßen

Hagen – Gestützt auf zwei starke Torleute und eine konzentriert spielende Abwehr haben die Drittliga-Handballer des Northeimer HC am Samstag in Hagen beim TuS Volmetal verdient mit 21:19 (12:9) gewonnen und damit bereits vorzeitig das Saisonziel Klassenerhalt erreicht. Volmetal versuchte erfolglos, mit einer überharten Deckung dem NHC-Angriff den Schneid abzukaufen, was dem Team früh zwei rote Karten einbrachte.