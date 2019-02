Northeimer HC fährt selbstbewusst zu den Bergischen Panthern

Northeim – Tief ins Herz des deutschen Handballs geht es für die Männer des Northeimer HC am Sonntag ab 17 Uhr in Wermelskirchen, südöstlich von Remscheid. Der Gegner HSG Bergische Panther aus dem Bergischen Kreis ist eine der vielen erfolgreichen Dritt-, Zweit- und Erstliga-Mannschaften im Dreieck zwischen Wuppertal, Düsseldorf und Köln und rangiert aktuell nur einen Punkt vor dem NHC auf dem sechsten Tabellenplatz.

Nach dem wichtigen Erfolg am vergangenen Wochenende gegen die Reserve des TBV Lemgo wartet auf die Northeimer nun ein ganz anderer Gegner: Statt eines jungen Teams mit schneller Spielweise setzt Panther-Dompteur Marcel Mutz auch in seiner zweiten Saison auf erfahrene Akteure und ein gutes Positionsspiel. Northeims Coach Carsten Barnkothe erwartet daher auch ein hartes Stück Arbeit für sein Team. „Viele routinierte Jungs, die ihre Angriffe lange ausspielen, und ein starker Torwart Eigenbrod – die haben uns im Hinspiel das Leben sehr schwer gemacht.“

Aber mit Lennart Gobrecht, zuletzt Mann des Spiels gegen Lemgo II, hat der NHC nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Stammtorwart Frederic Stammer mittlerweile ebenfalls einen guten Rückhalt. „Gegen Lippe war er da, als es drauf ankam. Lennart hat sich gegenüber der Vorsaison wirklich gesteigert“, lobt Barnkothe seine aktuelle Nummer eins. Der ob seiner oftmals unorthodoxen Spielweise schwer ausrechenbare Student, der 2015 aus Hildesheim kam, wird gegen die Panther wie zuletzt von Routinier Mark-Oliver Wode unterstützt.

Im Hinspiel, das der NHC 29:27 gewann, überraschten die Panther nicht gerade mit Schnelligkeit, sondern agierten oft am Rande des passiven Spiels, kreuzten wenig und verließen sich auf Vollprofi Jens-Peter Reinarz, der schon für den Bergischen HC in der 1. und 2. Liga tätig war. Mit neun Toren hielt er seine Farben lange im Spiel, bevor Finnian Lutze in den letzten Minuten den Sieg des NHC sicherte. Zuletzt hielten die Panther bei Tabellenführer Krefeld lange mit, ehe eine schlechte Schlussviertelstunde alles zunichte machte (19:25). Viel Konzentration in der Abwehr wünscht sich Barnkothe daher während der langen Angriffe des Gegners, um dann mit hohem Tempo zu kontern.