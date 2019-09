Northeimer HC geht in Leipzig leer aus

Erste Saisonniederlage für Team von Trainer Carsten Barnkothe

+ © Hubert Jelinek So frei zum Abschluss wie hier im Heimspiel gegen Großsachsen kam Paul-Marten Seekamp am Samstag in Leipzig nur selten. © Hubert Jelinek

Leipzig – Gut gestartet und am Ende zu hoch verloren: Mit 29:37 (16:18) unterlagen die Northeimer Drittliga-Handballer am Samstagabend dem SC DHFK Leipzig II. Das Nachwuchsteam des Bundesligisten arbeitete stark in der Abwehr. Die laut Trainer Carsten Barnkothe ärgerliche Niederlage war vor allem dem schwachen Angriff seines Teams anzulasten, der zu schnell den Abschluss gesucht hat.