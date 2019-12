Northeimer HC gewinnt das Kellerduell gegen TV Kirchzell

Keeper Björn Wenderoth wird in der Schlussphase zum Matchwinner

+ © Hubert Jelinek Bestens gelaunt waren die Northeimer nach dem wichtigen Heimsieg gegen Kirchzell. Entsprechend war die Stimmung bei der a nschließenden Weihnachtsfeier. © Hubert Jelinek

Northeim –Dank einem überragenden Björn Wenderoth im Tor und einer disziplinierten Angriffsleistung hat Handball-Drittligist Northeimer HC in der vollen Schuhwallhalle am Samstagabend endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. In einem extrem bedeutungsvollen Spiel setzten sich die Schwarz-Gelben gegen den ebenfalls abstiegsgefährdeten TV Kirchzell mit 33:27 (16:15) durch.