Northeimer HC gewinnt Test gegen Hannover Burgwedel

Northeim. Mit einer verbesserten Abwehrleistung hat Handball-Drittligist Northeimer HC am Mittwochabend in einem Testspiel in der heimischen Schuhwallhalle überzeugt. Nord-Drittligist Hannover Burgwedel wurde mit 26:25 (13:11) bezwungen.