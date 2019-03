Northeimer HC holt ein Remis bei den Sauerland Wölfen in Menden

Menden – Nur zwei Tore warf Mendens ehemaliger Bundesligaspieler Milan Weißbach am Samstagabend beim 29:29-(14:16)-Remis zwischen den Sauerland Wölfen und dem Northeimer HC: Die Führung zum 1:0 und auch den späten Ausgleichstreffer zum Endstand.

Northeims Trainer Carsten Barnkothe nahm´s gelassen: „Vor der Halbzeit hätten wir höher führen müssen. Aber als Menden vorn lag, haben wir uns gut zurückgekämpft. Mit dem Unentschieden können beide Mannschaften leben“, fasste der Coach das gute Drittliga-Spiel zusammen.

Barnkothes Team knüpfte nahtlos an die zuletzt gezeigten Leistungen an. Schnell holten Efthymios Iliopoulos, Paul Hoppe und Malte Wodarz die 3:1-Führung heraus und verteidigten diese bis zur Halbzeit. „Da waren noch mehr Tore drin“, haderte Barnkothe. Das 16:14 war eigentlich zu wenig.

Kurz nach der Pause schwächelte seine Crew. Menden glich durch den starken Matthias Zimny (acht Tore) beim 19:19 aus und ging sogar 20:19 in Führung. In doppelter Überzahl drehten Sören Lange und Jannis Wilken das Spiel wieder um. Doch die frühzeitige Disqualifikation gegen Paul Hoppe (41.) nutzte Menden zum 24:22. „Eine Zeitstrafe war berechtigt – die anderen beiden waren es nicht“, kritisierte Barnkothe diese Entscheidungen der Unparteiischen in dem insgesamt fairen Spiel.

Schlüter kam für Hoppe und fügte sich prompt mit einem Treffer ein. „Yannik war auch stark in der Verteidigung“, lobte Barnkothe den Kreisläufer, der bisher wenig Spielzeit hatte. Paul-Marten Seekamp gelang der Ausgleich zum 24:24. Mehrfach wechselte die Führung, bis Iliopoulos den NHC 20 Sekunden vor Schluss 29:28 nach vorn warf. Doch nach einer Zeitstrafe gegen Seekamp gelang Milan Weißbach der Mendener Ausgleich.

Mit dem Remis tauschten die Schwarz-Gelben mit 31:21 Punkten dank des direkten Vergleichs den Platz mit Leichlingen. Als Sechster ist nun sogar noch Luft nach oben. GWD Minden II und die Bergischen Panther liegen in Schlagweite.

NHC: Stammer, Gobrecht – Schlüter 2, Iliopoulos 6, Lange 3, Seekamp 2, Lutze, Hempel, Hoppe 3, Wilken 1, Gerstmann 1, Stöpler 5/2, Wodarz 5