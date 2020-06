Northeimer HC holt Keeper mit Moringer Vergangenheit

Torhüter-Duo der MT Melsungen: Nebojsa Simic (links) und Talent Glenn-Louis Eggert, der in der nächsten Saison für den Northeimer HC auflaufen wird.

Northeim / Melsungen – Beim Handball-Bundesligisten MT Melsungen steht Torhüter Glenn-Louis Eggert bis 2022 unter Vertrag. Dank eines Zweitspielrechtes ist er in der kommenden Saison aber auch für den Drittligisten Northeimer HC spielberechtigt. Das teilten die Vereine jetzt mit.

In der kommenden Saison ist Eggert gemeinsam mit Erik Ullrich hinter Nebojsa Simic und Silvio Heinevetter Anwärter auf die Rolle als Nummer drei bei den Nordhessen. Der 20 Jahre alte Torhüter zählt zum deutschen U20-Nationalkader, kam bereits zweimal in der Bundesliga zum Einsatz und stand zudem auf dem Spielberichtsbogen gegen Opole im Europapokal.

Der Zwei-Meter-Mann begann im Alter von fünf Jahren bei seinem Heimatverein in Moringen unter Regie von Gaby Trautmann mit dem Handball. Nach seinem ersten B-Jugend-Jahr in der Oberliga wechselte er zur MT nach Melsungen und wurde dort in seinem letzten A-Jugend-Jahr Dritter bei den Deutschen Meisterschaften - übrigens gemeinsam mit NHC-Torwart Björn Wenderoth.