Northeimer HC kassiert die erste Heimniederlage

Northeim. Erste Heimniederlage und dann auch noch Jannes Meyer verletzt! Beim 24:28 (11:16) gegen die Bundesliga-Reserve des TSV GWD Minden haben die Drittliga-Handballer des Northeimer HC am Sonntag vor heimischem Publikum in der Schuhwallhalle einen gebrauchten Tag erwischt.

Mit hängenden Köpfen schlichen die Spieler des NHC nach dem Spiel vom Platz. Drei Minuten vor Schluss schien beim 24:26 noch ein Punkt in Reichweite, aber Mindens Torwart Maurice Paske fischte gleich zwei Würfe des NHC ab und bescherte der Heimsieben damit die erste Heimniederlage, die nun mit 14:12 Punkten auf Platz sieben liegt.

Doch der Misserfolg deutete sich bereits viel früher an. Nach ausgeglichenem Start verletzte sich Jannes Meyer bei einer Abwehraktion bereits in der achten Minute unglücklich am Auge. „Dadurch geriet die Deckung links aus dem Gleichgewicht. Egal, wer dort gespielt hat: Jeder ließ Mindens Simon Strakeljahn einfach zuviel Platz“, konstatierte Trainer Carsten Barnkothe. So erspielte sich der Gast Tor um Tor, da auch Frederic Stammer gegen die harten Würfe von Lukas Kister kein Mittel fand.

Nach 20 Minuten kam dann zur Freude der 350 Zuschauer Tim Gerstmann nach seiner Armverletzung erstmalig wieder zum Einsatz. Gemeinsam mit Paul-Marten Seekamp trieb er den NHC nach vorn, doch scheiterte Sören Lange gleich mit zwei Siebenmetern am starken Mindener Keeper Paske, der auch von den Außenpositionen lange Zeit unbezwingbar schien. Zur Halbzeit führte Minden 16:11.

Auch nach der Pause fanden die Gastgeber kein Mittel gegen den starken GWD-Angriff, der immer wieder in die Abwehr des NHC drängte und so zu insgesamt sieben Strafwürfen kam. Mit einer weit vorgezogenen Abwehr verhinderte Minden zudem einstudierte Spielzüge, sodass die Northeimer oft nur durch Einzelaktionen von Gerstmann und Seekamp gefährlich waren. Doch der NHC gab nicht auf. Nach dem 19:26 zehn Minuten vor Schluss starteten die Barnkothe-Jungs eine Aufholjagd, die erst beim 24:26 drei Zeigerumdrehungen vor dem Ende vorbei war. Mindens Schlussmann Paske, der das Duell der Torleute für sich entschied, rettete seinen Farben die zwei Punkte und durchbrach Northeims Heimnimbus.

NHC: Stammer, Gobrecht – Meyer, Schlüter, Iliopoulos 4, Lange 1, Seekamp 5, Lutze, Hempel, Hoppe 2, Wilken 2, Gerstmann 5, Dewald, Stöpler 3, Wodarz 2