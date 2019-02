Northeimer HC kommt ohne Beute von den Panthern zurück

Wermelskirchen – Es war lange Zeit das Spiel der jungen Wilden: Lennart Gobrecht im Tor sowie Malte Wodarz und Finnian Lutze im Rückraum hielten die Chancen für die Drittliga-Handballer des Northeimer HC um Trainer Carsten Barnkothe am Sonntag bei der 24:27 (12:11)-Niederlage bei der HSG Bergische Panther hoch. Doch nach dem verletzungsbedingten Ausscheiden von Lutze verlor der NHC kurz die Ordnung und gab das Spiel zwischen der 35. und 40. Minute aus der Hand.

Barnkothe zollte seinem Team dennoch ein großes Lob. „50 Minuten war das eine sehr konzentrierte Leistung. Fünf etwas planlose Minuten nach Maltes Ausfall haben uns den möglichen Sieg gekostet“, sagt der Coach vor dem kommenden schweren Programm gegen Tabellenführer Krefeld und Krefeld-Bezwinger Altjührden.

Dabei tat sich sein Team in den ersten Minuten mit der kompakten Abwehr der Panther schwer. Erst mit der Einwechslung von Malte Wodarz, der mit Würfen weit vor der Abwehr den guten Torwart Robin Eigenbrodt überwand, drehte der NHC das Spiel und ging durch Lutze beim 9:8 erstmals in Führung. Folglich war auch der Trainer nicht unzufrieden. Aber: „Vier, fünf Tore mehr hätten zur Halbzeit eigentlich drin sein müssen.“

Nach der Pause erhöhten Schlüter und Wodarz sogar auf 14:11, doch nun verletzte sich Lutze an der Leiste. Dem NHC fehlte anschließend kurz der Überblick, was die HSG zu einem Zwischenspurt mit der 16:15-Führung in der 40. Minute nutzte. Gestützt auf den guten Lennart Gobrecht im Tor kämpfte sich Northeim mehrfach an die Panther heran, doch fehlte letztlich ein Quäntchen Glück. „Wir werfen von außen frei an den Innenpfosten und der Ball springt heraus. Bei der HSG springt der Ball ins Tor – das war einfach nur Pech“, so Barnkothe zur konzentrierten Leistung seines Teams über 50 Minuten hinweg. Doch das glücklichere Ende war dieses Mal bei den Panthern.

Trotz der Niederlage verbleibt Gelb-Schwarz vor dem Schlager gegen Tabellenführer Krefeld mit 20:18 Punkten auf dem siebten Platz.

NHC: Stammer, Gobrecht, Wode – Schlüter 1, Iliopoulos 5, Lange 3/2, Seekamp 1, Lutze 1, Hempel, Hoppe 1, Wilken 2, Gerstmann, Stöpler 4, Wodarz 6.