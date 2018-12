Northeimer HC lässt Großenheidorn nach der Pause keine Chance

NHC siegt deutlich mit 34:25

+ © Hubert Jelinek Sixpack! Sören Lange steuerte in der rappelvollen Schuhwallhalle am Samstagabend sechs Tore zum Heimsieg seines NHC gegen Großenheidorn bei. © Hubert Jelinek

Northeim. 30 Minuten mussten sich die Drittliga-Handballer des Northeimer HC am Gast vom Steinhuder Meer abarbeiten, bevor in der bestens gefüllten Schuhwallhalle am Samstagabend ein klarer 34:25 (13:12)-Heimsieg gegen den MTV Großenheidorn heraussprang. Das waren natürlich beste Voraussetzungen für die nach dem Spiel stattfindende Weihnachtsfeier des Vereins.