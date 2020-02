Northeimer HC liefert Tabellenführer Großwallstadt einen tollen Kampf

NHC verliert trotz ganz starker Leistung mit 28:30

+ © Hubert Jelinek Gewohnt gut besucht war am Sonntag das Heimspiel des NHC. Die Zuschauer, die hier einem Wurf aus dem Rückraum von Paul-Marten Seekamp zusehen, dürften ihr Kommen nicht bereut haben. © Hubert Jelinek

Northeim – Trotz der 28:30 (11:15)-Niederlage war das Spiel von Handball-Drittligist Northeimer HC gegen Tabellenführer TV Großwallstadt eine einzige Werbung für den NHC. Das Team brachte den Aufstiegsfavoriten in der rappelvollen Schuhwallhalle am Sonntag mehrfach an den Rand einer Niederlage.