Northeimer HC peilt Revanche gegen Longerich an

Anwurf am Sonntag um 17 Uhr in der Schuhwallhalle

+ © Hubert Jelinek Völlig abgehoben: Sören Lange nimmt am Sonntag mit seinem Northeimer HC einen Heimsieg gegen den Longericher SC ins Visier. © Hubert Jelinek

Northeim – Keine guten Erinnerungen haben die Drittliga-Handballer des Northeimer HC an den Longericher SC, der am Sonntag um 17 Uhr in der Northeimer Halle am Schuhwall gastiert. Nach dem traditionell spielfreien Karnevalswochenende der Westliga hatte das Team aus dem Kölner Stadtteil Longerich zwar nur eine kurze Regenerationszeit vom tollen Treiben am Rhein, doch die Northeimer werden darauf keine Rücksicht nehmen.