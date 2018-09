Northeimer HC reist 300 Kilometer in den Norden

Northeim. Weiterhin mit Personalsorgen tritt Handball-Drittligist Northeimer HC am Samstag in Varel gegen die SG VTB/Altjührden an.

Ab 19.30 Uhr geht es gegen den Aufsteiger aus der Oberliga Nordsee, der sich nach vier sieglosen Spielen kurzfristig erfolgreich verstärkt hat und dank Neuzugang Lukas Kalafut am vergangenen Wochenende auch prompt seine ersten Punkte einfahren konnte.

Die Northeimer schielen im rund 300 Kilometer entfernten Varel auf den zweiten Auswärtssieg der Saison. Damit würde man sich im Mittelfeld festsetzen. Doch auch der Gegner orientiert sich nach dem jüngsten Erfolg in diese Richtung. Immer noch nicht besser ist die Personalsituation beim NHC. Meyer und Iliopoulos fallen weiter aus. Und auch Jannis Wilken plagt sich mit einem Bänderproblem herum. Allerdings stößt Marlon Krebs wieder zur Mannschaft und unterstützt die dauerbelasteten Seekamp und Gerstmann.

Barnkothe, der diese Situation aus der vergangenen Saison bereits kennt, will sich allerdings nicht beschweren und verweist stattdessen auf die ansteigende Form seines Kaders. „Gerade Torwart Frederic Stammer hat sich in den letzten Spielen enorm gesteigert. Zudem sah man im Spiel gegen Krefeld, wie Yannik Schlüter in der Abwehr immer besser ins Spiel kommt.“ Auch auf Finnian Lutze kann Barnkothe bauen, der sich gegen den Tabellenzweiten in der zweiten Halbzeit gut präsentierte und den NHC mit seinen Toren mehrfach im Spiel hielt. Mit viel Willen und der großen Leidenschaft, mit dem sein Team oft schon erfolgreich war, will Barnkothe in Varel zwei Punkte holen und den Platz im Mittelfeld absichern.

Die Spielgemeinschaft Vareler Turnerbund/Turnverein Altjührden spielte 24 Jahre in der 2. Bundesliga und ist seit 2011 – mit Ausnahme eines kurzen Abstechers in die Oberliga Nordsee 2017/18 – fester Bestandteil der 3. Liga. Auf den schwachen Saisonbeginn mit vier Niederlagen reagierte der Klub vergangene Woche mit der Verpflichtung von Lukas Kalafut. Der Halblinke kam von Zweitligist Wilhelmshavener SV. Kalafut ist ehemaliger slowakischer Nationalspieler und war bereits zwischen 2005 und 2011 mit Varel sechs Jahre in der 2. Liga aktiv, bevor er sich Wilhelmshaven anschloss.

Nach nur wenigen gemeinsamen Trainingseinheiten führte Kalafut sein neues (altes) Team mit sechs Toren am vergangenen Wochenende gegen Volmetal (nächster Heimspielgegner des NHC) zu einem 31:19-Sieg. Northeim dürfte also gewarnt sein. (zaj)