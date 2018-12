Northeimer HC spielt gut, verliert aber in Spenge

Am Ende geht dem Team im letzten Spiel des Jahres die Kraft aus

+ © Hubert Jelinek Gegenstoß: So frei wie hier im Heimspiel gegen Großenheidorn kam Sören Lange am Samstagabend in Spenge zu selten zum Abschluss. © Hubert Jelinek

Spenge. Mit einem respektablen Ergebnis haben sich die Drittliga-Handballer des Northeimer NC am Samstagabend in der Spenger Sporthalle gegen den starken Aufsteiger in die Weihnachtspause verabschiedet. Bei der 26:29-(14:15)-Niederlage gegen TuS Spenge war Schwarz-Gelb lange die bessere Mannschaft, doch in der zweiten Halbzeit mussten die Jungs der langen und kräftezehrenden Saison Tribut zollen und die Punkte dem Gastgeber überlassen.