Der Northeimer HC spielt Samstag in Ahlen

Frei durch: Der Northeimer HC, hier mit Finnian Lutze (am Ball) und Paul Hoppe im Heimspiel gegen Langenfeld, ist am Samstagabend gefordert.

Northeim. Mit der Ahlener Spielgemeinschaft geht es für die Drittliga-Handballer des Northeimer HC am Samstagabend (19 Uhr) im Münsterland wieder gegen einen direkten Konkurrenten aus dem Mittelfeld der Tabelle. Trainer Carsten Barnkothe setzt dabei auf eine ähnlich starke kämpferische Leistung wie gegen Menden, um gegen den Tabellensechsten endlich den zweiten Auswärtssieg der Saison einzufahren.

Richtig gut würden zwei Punkte in Ahlen tun, gibt Barnkothe offen zu und kann durchaus optimistisch sein. Die sehr gute kämpferische Leistung seines Teams in den vergangenen Wochen und die (wenn auch nicht belohnte) Aufholjagd in Leichlingen zeigen, wie viel Herz und Kraft im Team um Motivator Paul-Marten Seekamp stecken.

Zudem ist Ahlen daheim nicht unschlagbar: Neben einer Niederlage gegen den Tabellenvierten Bergische Panther steht auch ein Punktverlust gegen den Vorletzten Volmetal (29:29) zu Buche. So ließ Barnkothe besondere Abwehrvariationen trainieren, um gegen den stark kreuzenden Rückraum der SG gewappnet zu sein. „Und vorn müssen wir auf jeden Fall flexibler werden“, fordert er.

Personell sieht es unverändert aus bei den Northeimern. Torwart Marcel Armgart fällt weiterhin aus. Sein Kreuzbandanriss wird konservativ behandelt. Auch Spielmacher Tim Gerstmann wird nach seiner Armverletzung erst wieder im Dezember eingreifen können.

Die Ahlener SG spielte lange in der 2. Bundesliga und hat sich nach einem kurzen Erholungsjahr in der westfälischen Oberliga seit drei Jahren in der Weststaffel der 3. Liga etabliert. Konnte Ahlen im Debütjahr erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt sichern, beendete man das vergangene Jahr bereits auf Platz neun und steht nun im oberen Mittelfeld. Doch Trainer Sascha Bertow kämpfte zuletzt mit großen Personalsorgen. Vor der 17:18-Niederlage in Altjührden meldeten sich gleich fünf Spieler krankheits- oder verletzungsbedingt ab. Besser laufen soll es nun gegen den Northeimer HC in der heimischen Friedrich-Ebert-Halle, mit mehr als 1300 Zuschauern eine der größten Spielstätten der Weststaffel, in der sein Team oft durch ein frenetisches Publikum unterstützt wird. (zaj)