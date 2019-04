Northeimer HC tritt bei der Bundesliga-Reserve des TSV GWD Minden an

Anwurf am Samstagabend um 19 Uhr

+ © Hubert Jelinek Malte Wodarz (hier beim Spiel gegen Ahlen) hat sich beim NHC enorm entwickelt. Samstag gastiert er mit seinem Team bei GWD Minden II . © Hubert Jelinek

Gut motiviert geht Handball-Drittligist Northeimer HC ins Auswärtsspiel am Samstag ab 19 Uhr in Dankersen. Gegen die Reserve des Bundesligisten TSV GWD Minden gab es im Hinspiel eine von nur zwei Niederlagen in der Schuhwallhalle.