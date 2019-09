Der Northeimer HC tritt bei der Leipziger Bundesliga-Reserve an

Hohe Hürden hat hier der Northeimer Efthymios Iliopoulos mit den Melsungern Finn Lemke (links) und Felix Danner vor sich. Samstagabend tritt der NHC in Leipzig an.

Northeim – Für die Northeimer Drittliga-Handballer, die mit einem Unentschieden und zwei Punkten aus dem packenden Heimsieg gegen Großsachsen gut in die Saison gestartet sind, wird es wieder ernst. Gegen den SC DHFK Leipzig II geht es am Samstag ab 18 Uhr beim Nachwuchs des Leipziger Bundesligisten um wichtige Auswärtspunkte.

„Wir spielen gegen eine Wundertüte“, sagt Northeims Trainer Carsten Barnkothe vor der Begegnung zwischen dem Fast-Absteiger der vergangenen Saison und seiner eigenen, mittlerweile in der Liga etablierten Truppe.

Wie bei allen Ausbildungsteams entscheidet sich auch bei Leipzig II oftmals sehr kurzfristig, wer am Wochenende auf der Platte steht und wer im Bundesliga-Kader mitwirken darf. Vergangene Saison machte es Leipzig spannend, als man zur Saisonhälfte mit 4:26 Punkten schon fast für den Abstieg planen konnte. Doch mit einer sensationellen Rückrunde sicherte sich die Crew drei Spiele vor Schluss doch noch den Klassenerhalt.

Weniger spannend soll es diese Saison werden: Zwar mit einem kleinen Kader, dafür aber mit drei Spielern aus dem A-Jugend-Nachwuchs soll die Klasse frühzeitig gesichert werden. Der erste Schritt gelang nach dem verpatzten Heimstart (25:31 gegen Nußloch) im Sachsenderby beim HC Elbflorenz II. Mit 31:27 gewann das Team von Trainer Enrico Henoch das Duell der Nachwuchsteams unerwartet klar.

Fest in der 3. Liga angekommen ist auch der Northeimer HC. Mit großer Moral peitschen Spieler wie Tim Gerstmann, Paul Marten Seekamp, Christian Stöpler und Philipp Hempel ihr Team auch in schwächeren Phasen wieder nach vorn. Das zeigte Gerstmann vergangenes Wochenende mit dem spielentscheidenden 31:29 Sekunden vor Schluss, als er den Großsachsener Ausgleich verhinderte. Doch Barnkothe sieht alle Spieler in der Pflicht. „Wir müssen auf jeder Position unsere Leistung konstant über 60 Minuten abrufen“, appelliert der Trainer an sein Team.

Waren gegen Großsachsen vor allem Malte Wodarz und Efthymios Iliopoulos die Matchwinner, muss die Verantwortung in der „Kleinen Arena“ neben dem Leipziger Red-Bull-Stadion auf alle Schultern verteilt werden. Zwar war die Abwehrleistung zuletzt deutlich besser als in den Vorbereitungsspielen, doch noch sieht Barnkothe durchaus Optimierungspotenzial. „Leipzig ist eine junge, dynamisch spielende Mannschaft“, hat Barnkothe im Videostudium erkannt. Deshalb wurde während der Trainingswoche vor allem am schnellen Umschaltspiel gearbeitet. Nicht nur der eigene schnelle Angriff, sondern auch das Unterbrechen der gegnerischen Tempovorstöße in der Rückwärtsbewegung ist in den Profiligen immens wichtig.