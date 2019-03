Northeimer HC verliert in letzter Sekunde gegen Longerich

Gäste aus Köln nutzen Strafwurf zum Siegtreffer

+ © Hubert Jelinek Knapp am Sieg vorbei: Northeims Efthymios Ilopoulos (am Ball) überspringt in dieser Szene den Kölner Christopher Wolf. © Hubert Jelinek

Northeim – Erst lange nach dem Schlusspfiff realisierte das Publikum in der ausverkauften Northeimer Schuhwallhalle am frühen Sonntagabend die 31:32 (18:17)-Niederlage des Northeimer HC gegen den sehr robusten Longericher SC. Dank eines (gerechtfertigten) Strafwurfs in der letzten Minute gab der NHC den durchaus verdienten Punkt in der 3. Handball-Liga noch aus der Hand. Longerich und der NHC tauschten in der Tabelle die Plätze. Die Northeimer sind nun mit 26:20-Punkten Neunter der Weststaffel.