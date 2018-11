Northeimer HC zähmt die Sauerland Wölfe

Northeim. Angetrieben von einem bärenstarken Paul-Marten Seekamp und dank einer starken Abwehrleistung in der zweiten Halbzeit haben die Drittliga-Handballer des Northeimer HC am Sonntag die SG Menden Sauerland Wölfe mit 28:25 (12:11 besiegt).

Allerdings brauchten die Gastgeber dafür eine lange Anlaufzeit. Fast 20 Minuten lief der NHC einem Rückstand hinterher, da vor allem über die linke Seite nichts gelingen wollte. Eine mangelnde Chancenverwertung und die frühe Disqualifikation gegen Paul Hoppe in der zwölften Minute, der nach einer unglücklichen Abwehraktion gegen Mendens Matthias Zimny die Platte verlassen musste, zwangen Trainer Carsten Barnkothe zu einigen Improvisationen. Doch mit Philipp Hempel, der in der Abwehr eine sehr solide Leistung zeigte und Seekamp die notwendigen Pausen verschaffte, bekam das Team den Gegner mehr und mehr in den Griff.

Frederic Stammer im Tor steigerte sich ebenfalls und entschärfte einige gute Mendener Würfe aus dem Rückraum. Efthymios Iliopoulos, bei dem sich Licht und Schatten abwechselten, glich in der 23. Minute zum 9:9 aus, bevor der früh ins Spiel gekommene Malte Wodarz die erste Northeimer Führung markierte. Menden blieb jedoch stets gefährlich, sodass der NHC zur Pause lediglich mit 12:11 in Führung lag.

Die zweite Hälfte geriet zur Gala von Paul-Marten Seekamp. Immer wieder trieb er sein Team nach vorn, um dann mit vollem Körpereinsatz in die gegnerische Abwehr zu gehen und den Mendener Torwart mit stark verzögerten Würfen zu überraschen. Dazu zog Seekamp mit seinen Einzelleistungen immer wieder zwei oder mehr Abwehrspieler auf sich, um auf diese Weise Jannes Meyer und Sören Lange Freiräume zu verschaffen. 15 Minuten vor Schluss lag der NHC mit 22:16 in Front, doch Menden stellte noch einmal die Abwehr offensiver auf und gab bis zum Schluss nicht auf.

Aber zur Freude von Barnkothe spielte das Team die Zeit konzentriert herunter. Der Coach lobte dann auch Seekamp als Mann des Spieles, der nicht nur durch seine neun Tore brillierte. „Zudem war in der zweiten Halbzeit auch die Deckung deutlich besser“, freute er sich über die Leistungssteigerung seines Teams nach der Pause.

NHC: Stammer, Gobrecht – Meyer 3, Schlüter 1, Iliopoulos 4, Lange 5, Seekamp 9, Lutze, Hempel, Hoppe, Wilken 3, Dewald, Stöpler 1, Wodarz 2. (zaj)