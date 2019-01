Northeimer HC zeigt Lippe die Zähne

Northeim – Hervorragende Torwartleistungen und ein verdientes 30:28 (14:13). Wer am Sonntagnachmittag lieber das Spiel der deutschen Nationalmannschaft um WM-Bronze gesehen hat, verpasste ein spannendes und in Teilen hochklassiges Drittligaspiel des Northeimer HC in der Schuhwallhalle gegen das Nachwuchsteam des TBV Lemgo (Team HandbALL Lippe II).

Lemgos U19-Nationaltorwart Finn Zecher hielt dabei sein Team mit spektakulären Paraden lange im Spiel, doch über die gesamte Dauer zeigte der NHC die mannschaftlich bessere Leistung.

An diese 60 Minuten wird Sören Lange noch lange denken. Gleich mehrfach verhinderte der junge Lemgoer Keeper Finn Zecher in den Anfangsminuten gegen Lange einen Rückstand seines Teams. So kam es, dass der Gast 2:0 in Führung ging, statt gegen den gut kreuzenden Northeimer Rückraum mit vier oder sogar fünf Toren zurück zu liegen. Beim NHC hatte die Abwehrkette mit Seekamp, Hempel und Hoppe in der Mitte die sehr aggressiven Lemgoer Kreisläufer gut im Griff. Christian Stöpler gelang in 13. Minute der 4:4-Ausgleich. Dann kam Finnian Lutze ins Spiel, der gegen seine ehemaligen Mannschaftskameraden mit fünf Toren zu großer Form auflief. Wie er, zeigten auch Efthymios Iliopoulos (sechs Tore) und Malte Wodarz (zwei Tore bei weniger Spielzeit), dass Zecher nur aus großer Entfernung und mit viel Wurfkraft überwindbar war.

Nach der Halbzeit hielt der NHC lange einen Zwei-Tore-Vorsprung, der wenige Minuten vor Schluss dahinschmolz. Doch Trainer Carsten Barnkothe sah am Ende einen verdienten Sieg seines Teams. „Ohne ihren Torwart hätte Lippe am Ende sicher mit zehn Toren zurückgelegen. Wir haben uns bei Gegenstößen und Strafwürfen einfach nicht belohnt. Aber wir sind auch nicht in Rückstand geraten, als Lippe in der zweiten Halbzeit nochmal ausgleichen konnte“, zollte er der Leistung des Teams Respekt.

Ein Lob bekam auch Jannis Wilken, der drei Minuten vor Schluss mit der zweiten Ballberührung das 27:26 erzielte. Lutze und zweimal Paul Hoppe sicherten dann gegen eine offene Manndeckung des Gegners den Sieg, mit dem sich Northeim auf Platz sieben im Mittelfeld festsetzt.

NHC: Gobrecht, Wode – Schlüter, Iliopoulos 6, Lange 3/1, Seekamp 4, Lutze 5, Hempel 2, Hoppe 3, Wilken 1, Gerstmann, Dewald, Stöpler 4, Wodarz 2.