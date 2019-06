Nun ist es fix! Northeimer HC darf Erstrundenturnier im DHB-Pokal in Göttingen ausrichten

NHC trifft am 17. August auf den SC Magdeburg

Northeim – Der Deutsche Handballbund hat dem Antrag des Northeimer HC auf Austragung des DHB-Pokalturniers stattgegeben. In der ersten Runde am 17./18. August in der Göttinger S-Arena stehen mit der Paarung SC Magdeburg gegen den NHC sowie VfL Eintracht Hagen gegen den HSV Hamburg am Samstag gleich zwei interessante Duelle auf dem Spielplan. Am Sonntag ermitteln die Gewinner schließlich den Klub, der in die zweite Hauptrunde einzieht.