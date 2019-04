Pleite in letzter Sekunde! Northeimer HC verliert in Gummersbach

NHC bleibt dennoch starker Fünfter

+ © Hubert Jelinek Bitter: Paul Hoppe und sein NHC, hier im Hinspiel gegen Gummersbach mit Lasse Hasenforther, kassierten das 26:27 nach dem Schlusspfiff. © Hubert Jelinek

Gummersbach – Am Ende besiegelte der Pfosten die 26:27 (12:13)-Auswärtsniederlage der Drittliga-Handballer des Northeimer HC am Samstag beim Bundesliga-Nachwuchs des VfL Gummersbach. Gleich drei Mal scheiterten Carlos Iliopoulos und Sören Lange (Strafwurf) in den letzten 120 Sekunden am Gehäuse, bevor Paul-Marten Seekamp 13 Sekunden vor Schluss das 26:26 erzielt.