Torwart Fabian Ullrich verstärkt den Northeimer HC

Northeim – Fabian Ullrich aus Springe bei Hannover komplettiert ab sofort das Torwarttrio des Handball-Drittligisten Northeimer HC. Bei den ersten Trainingseinheiten zur Vorbereitung auf die Saison 2019/2020 war er bereits dabei.

Nach der handballerischen Grundausbildung bei den Sportfreunden Springe spielte Ullrich in der C-Jugend im Oberliga-Team des TSV Burgdorf und wechselte anschließend in die Handballschule von Eintracht Hildesheim, für die er gemeinsam mit Paul Hoppe in der B-Jugend (Oberliga) und A-Jugend (Bundesliga) spielte. Auch den drei Jahre älteren Tim Gerstmann kennt er bereits aus gemeinsamen Hallenzeiten.

Nach der Jugend ging es für den 21-jährigen Sportstudenten wieder zurück nach Burgdorf. Im Nachwuchsteam der Recken sicherte er in der Saison 2017/2018 mit seinen Paraden den Klassenerhalt des Drittligisten und machte sich einen Namen. Anfang 2019 wechselte Ullrich zur ambitionierten TSG A-H Bielefeld, die die avisierte Rückkehr in die 3. Liga jedoch knapp verpasste.

Der Keeper stand bereits vor längerer Zeit mit dem NHC in Verbindung, doch „erst jetzt passt es“, sagt Ullrich. Für die Fahrten nach Northeim wird er sich öfter mit dem in Alfeld lebenden Co-Trainer Jens Schuboth zusammenschließen.

NHC-Vorstands-Vize Oliver Kirch und Kaderplaner Kevin Schiffer freuten sich sichtlich, Ullrich in Northeim empfangen zu können. Doch ist die Arbeit am neuen Kader damit noch nicht abgeschlossen. Aufgrund der schweren Verletzung von Paul Hoppe suchen Schiffer und Kirch weiter nach potenziellen Verstärkungen. „Paul ist nicht nur am gegnerischen Kreis ungemein wichtig für uns, sondern fehlt uns auch als Abwehrchef. Philip Hempel und Yannik Schlüter harmonieren zwar ebenfalls prächtig, aber da werden wir den Markt noch beobachten“, sagt Kirch.