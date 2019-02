Teamvergleich: Germania Fritzlar trifft auf HSV Solingen-Gräfrath

Fritzlar. Wer ist der Favorit im Spitzenspiel der 3. Handball-Liga West (So. 17 Uhr Sporthalle der KHS)? Andreas Lampe muss es wissen.

Schließlich hat er mit dem Juniorteam des VfL Oldenburg sowohl gegen Germania Fitzlar wie auch gegen den HSV Solingen-Gräfrath gespielt. Und beide Spiele verloren.. Im Teamvergleich sieht der 32-jährige Coach die Gäste leicht im Vorteil. Deren entscheidender Trumpf könnte ihr überragender Rückraum sein.

Tor

Mit Lorena Jackstadt, deutsche Meisterin mit der A-Jugend sowie im Juniorteam der Erstligisten Blomberg-Lippe und Leverkusen ausgebildet, und der australischen Nationalspielerin Manon Vernay hat der HSV zwei Torfrauen, die auch 2. Bundesliga spielen könnten. Für mich ist es das mit Abstand beste Gespann der Liga.

Vorteil Solingen.

Sowohl Bibiana Huck und Lena Dietrich auf Fritzlarer Seite wie Franziska Penz und Laura Sosnierz bei Solingen gehen gern und dynamisch in den Gegenstoß. Der Heimvorteil könnte dabei die Außen der Gastgeberinnen beflügeln.

Kleiner Vorteil Fritzlar.

Rückraum

Hier kommt man in der Liga nicht an Solingen vorbei. Mit Junioren-Nationalspielerin Vanessa Brandt, derzeit die torgefährlichste Spielern der Liga sowie Sandra Münch und Mandy Reinartz haben die Gäste einen Rückraum der Extraklasse mit reichlich Erfahrungen aus höheren Ligen. Die hat auch die während der Saison noch dazu gestoßene Ex-Kirchhoferin Sharelle Maarse. Fritzlar ist hier nicht ganz so gut aufgestellt.

Vorteil Solingen.

Kreisläufer

Beide Teams sind hier mit Hannah Puntschuh und Luisa Krüger bzw. Lina Klinnert und Stephanie Wojtowicz gut aufgestellt.

Ausgeglichen.

Abwehr

Germania Fritzlar stellt mit 298 Gegentoren die beste Defensive der Liga. Beide Mannschaften verteidigen vorrangig im 6:0-Verbund. Kerstin Reckenthäler setzt zwar auf schnelles Umschalten, doch die von ihr favorisierte 3:2:1-Deckung hat Solingen noch nicht ganz verinnerlicht.

Vorteil Fritzlar.

Angriff

Solingen hat bei einem Schnitt von über 31 Toren pro Spiel die beste Offensive der Liga, was hauptsächlich auf das Konto der überragenden Rückraumreihe geht. Auch taktisch hat der HSV mehr Möglichkeiten im Angriffsspiel.

Vorteil Solingen.

Trainer

Für mich sind „Keke“ (Kerstin Reckenthäler) und „Lucky“ (Lazar Constantin Cojocar) die besten Trainer der Liga. Sie lassen sich im Verlauf des Spiels immer wieder etwas einfallen, um den Gegner vor neue Aufgaben zu stellen. Dieses Spitzenspiel könnte daher auch von der Bank entschieden werden.

Ausgeglichen.

Prognose: Ich tippe auf einen knappen Sieg für Solingen.