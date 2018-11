SV Germania Fritzlar zeigt kein Pardon beim 25:15 in Köln

In Eintracht: Trainer Lucky Cojocar und Nele Bittdorf haben mit Fritzlar in Köln den höchsten Saisonsieg gefeiert.

Die Handballerinnen des SV Germania Fritzlar haben so wenige Gegentore wie zuletzt beim 31:14 in Kriftel (15. Oktober 2017) kassiert und mit 25:15 (11:8) beim 1. FC Köln gewonnen.

Der höchste Saisonsieg ist allerdings ungleich wertvoller, weil der Gegner – wenn auch ersatzgeschwächt – der amtierende Vizemeister ist und Fritzlar kurzfristig umplanen musste. Vilte Duknauskaite hatte sich im Abschlusstraining an der Wade verletzt und muss heute zum Arzt. Somit drohte der etatmäßige Mittelblock auszufallen, weil Esther Meyfarth grippegeschwächt angeschlagen war. Die Regisseurin stellte sich dennoch in den Dienst der Mannschaft, wenn auch hauptsächlich in der Deckung neben Janina Dreyer, die ihre Rolle tadellos ausfüllte.

„Wir mussten den Kampf annehmen“, erklärte SVG-Coach Lucky Cojocar, dessen Team viel Widerstand zu brechen hatte. Köln legte eine 3:0-Führung vor (5.). Fritzlar hatte zu Beginn mit drei Pfostenwürfen Pech. In erster Linie war es allein Melina Horn, der im gesamten Spiel gleich viermal der Pfosten im Weg stand.

Wegweisend war dann eine frühe taktische Änderung. Cojocar wich vom 6:0-System um und baute ab der fünften Minute auf eine 5:1-Deckung mit der Vorgezogenen Luisa Krüger. „Luisa hat ein Bombenspiel in der Abwehr gemacht“, lobte der Coach die 17-Jährige, die ab der 20. Minute auch an den Kreis ging und Räume schaffte für ihre Kolleginnen. Mit zwei verwandelten Siebenmetern von Bibiana Huck und einem Treffer von Xenia Ahrend, die klug für Meyfarth Regie führte, glich der SVG zum 3:3 aus (12.).

Der Express nahm schnell Fahrt auf. Und das in Eintracht, weil sich die eingewechselten Maria Kiwa und Nele Bittdorf (sogar im Rückraum) nahtlos einfügten. Beide trafen doppelt, was für die 18-jährige Bittdorf den ersten Doppelpack im Damenbereich bedeutete. Über 6:4 (19., Ahrend), 9:6 (25., Ahrend) und 15:11 (42., Bittdorf) setzte sich Fritzlar kontinuierlich ab. Am Ende wurde es gestützt auf die starke Torfrau Vanessa Maier sogar ein Schützenfest, „weil wir endlich mal kein Pardon gezeigt und gnadenlos durchgezogen haben.“ (Cojocar)

SVG: Maier, Gürbig - Dietrich, Bittdorf 2, Huck 9/4, Ahrend 5, Puntschuh, Horn 3, Meyfarth 3, Dreyer 1, Kiwa 2, Krüger.

SR:Kassing/Wulf.Z:150.

Siebenmeter: 2/1:4/4.

Zeitstrafen:6:6-Minuten.