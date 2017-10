21:17 - Germania Fritzlar obenauf

Fritzlar. Da ist der zweite Saisonsieg - und was für einer. Mit 21:17 (10:8) haben die Handballerinnen des SV Germania Fritzlar das Spitzenspiel der 3. Liga Ost gegen die FSG Ober-Eschbach/Vortaunus gewonnen.

Vor 250 Zuschauern wussten die Domstädterinnen in der Deckung zu überzeugen. Erst in der zehnten Minute kassierte der SVG den ersten Gegentreffer per Siebenmeter durch Lisa Lichtlein zum 3:1. Lena Dietrich, Hannah Puntschuh und Vilte Duknauskaite waren davor auf der Gegenseite erfolgreich. Ein Start-Ziel-Sieg deutete sich an. Über 7:4 (21., Bibiana Huck) und 10:8 durch Duknauskaite lag das Team von Viktoria Marquardt zur Pause stets vorn.

Im zweiten Durchgang gingen die Gäste kurzzeitig in Führung. Kein Problem für den SVG, denn Spielmacherin Esther Meyfarth (2) und Melina Horn stellten mit drei Treffern in drei Minuten zum 15:13 (48.) die Weichen wieder auf zwei Punkte. Die FSG verkürzte zwar nochmal auf 16:17 (55.), doch Dukauskaite, Meyfarth und Horn gaben die Antwort in der packenden Schlussphase.

Die Tore für Fritzlar warfen Lena Dietrich 1, Anna Holeczy 1, Bibiana Huck 6/5, Hannah Puntschuh 3, Melina Horn 2, Esther Meyfarth 5 und Vilte Duknauskaite 3. (sbs)