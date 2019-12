35:32-Sieg! Northeimer HC hält Rosdorf-Grone in Schach

Rhumetaler C-Junioren verlieren unglücklich in Braunschweig

+ © Hubert Jelinek Northeims A-Junior Felix Weber ist frei durch. Links kann der Rosdorfer Yannick Suchfort nur noch hinterherschauen. © Hubert Jelinek

Northeim – Die männliche A-Jugend des Northeimer HC feierte in der Handball-Landesliga am Wochenende einen 35:32-Heimsieg über Rosdorf. In der Oberliga mussten sich Rhumetals C-Jungen knapp geschlagen geben.