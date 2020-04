Abbruch mit schwarz-roter Null für Baunataler Eintracht

Nun ist also auch die Saison in der dritten Handball-Liga abgebrochen worden - fünf Spieltage bleiben ungespielt. Bei Eintracht Baunatal können sie gut damit leben - sportlich wie wirtschaftlich.

Die Hängepartie ist nun auch für die Handballer der Baunataler Eintracht zuende. „Der Abbruch der Saison auch in der dritten Liga ist ja nun keine Überraschung mehr“, konstatierte Dennis Weinrich. Für den Trainer der Großenritter ist die Abschlusswertung nach der Quotientenregel „die fairste Lösung und völlig in Ordnung“ – auch wenn sein Team dadurch einen Platz verliert. „Im Niemandsland der Tabelle, fernab von Auf- und Abstieg, können wir damit entspannt leben“, sagt Weinrich. Und der Sportliche Leiter Klaus Kurtz erklärt: „Wir haben für die nächste Saison weiterhin unseren Platz in der dritten Liga sicher.“ - Ein Überblick:

Sportliche Situation

„Der Abbruch ist absolut vernünftig, denn es ist ja nicht einmal Mannschaftstraining möglich“, sagt Abteilungsleiter Claus Umbach. „Und Geisterspiele wären ein Unding.“ Dass sportlich jetzt ein Strich gezogen wird, ist in Ordnung, „auch wenn wir in den letzten fünf Spielen – zwei daheim, drei auswärts – uns vielleicht noch verbessert hätten“. Wobei das „vielleicht“ nicht zu unterschätzen ist „angesichts der enormen Formschwankungen in dieser Saison, das Team hat sich ja fast wie eine Diva präsentiert“.

Wirtschaftliche Lage

Es habe sich einmal mehr ausgezahlt, dass solide gewirtschaftet werde, sagt Umbach, „wir schließen ab mit einer schwarz-roten Null“. Möglich werde das, weil sich alle Sponsoren solidarisch zeigen und auf Rückforderungen verzichten. Zudem sei mit Spielern und Trainern, die als Minijobber Aufwandsentschädigungen erhalten, „übers Jahr gesehen eine vernünftige, einvernehmliche Lösung mit Kürzungen gefunden worden“.

Personalplanung

Fünf Abgänge stehen bei den Baunatalern fest. Der Rückraumlinke Paul Gbur beendet nach 14 Jahren im GSV-Trikot seine Karriere. Auch Florian Weiß (zur MT Melsungen II), Felix Rehberg (Hünfelder SV), Luca Rietze (HSG Baunatal) und Daniel Horn (Ziel unbekannt) gehen. Inzwischen drei Neuzugänge stehen fest: Rückraumspieler Lasse Reinhardt (19) von Landesligist TV Hersfeld, Torwart Marcel Lohrbach (24) von der HSG Lohfelden/Vollmarshausen und Rechtsaußen Michel Schäfer (20). „Wie er werden aus der zweiten Mannschaft und der Jugend einzelne Perspektivspieler mit der Ersten trainieren, vielleicht schaffen sie ja den Sprung in die dritte Liga“, sagt Sportchef Kurtz.

Trainer Weinrich bestätigt Gespräche mit potenziellen Neuen für den Kreis, „auch ein weiterer Rückraumspieler - am liebsten Linkshänder - würde uns guttun“. Umso mehr, da ja vier Spieltage mehr (siehe Hintergrund) mit kleinem Kader noch schwerer zu bewältigen sein werden. „Wir müssen abwarten, wie es sich sportlich und wirtschaftlich entwickeln wird“, sagt dazu Klaus Kurtz.

Perspektive