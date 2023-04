Abstiegsrunde der 3. Liga: Fahrt ins Ungewisse für SV Germania Fritzlar ohne Coach Cojocar

Von: Sebastian Schmidt

Es ist die weiteste Reise der Saison. Eine Fahrt über 430 Kilometer fast an die Ostsee – und vor allem ins Ungewisse. Denn vor dem ersten Spiel der Abstiegsrunde wissen die Handballerinnen des SV Germania Fritzlar nicht, wie groß ihre Chance auf den Klassenerhalt noch ist.

Fritzlar – Schlau sind sie erst Mitte oder sogar Ende Mai, wenn feststeht, ob und wie viele Mannschaften nicht (mehr) in der 3. Liga spielen wollen oder können. Fest steht nur, dass Fritzlar die Blind-Runde und Gegner TSV Wattenbek ernst nimmt (Sa. 16 Uhr).

„Die Mannschaft hat entschieden, dass sie ihre Chance suchen will, auch wenn nicht klar ist, ob überhaupt einer von uns Tabellenneunten drin bleibt. Davor habe ich größten Respekt“, lobt Lucky Cojocar sein Team, das er indes nicht begleiten kann. Wegen einer Erkrankung konnte er bereits die letzten Einheiten nicht leiten. Den A-Lizenz-Inhaber vertrat Hannah Puntschuh. Die langjährige Leistungsträgerin wird Fritzlar auch im Auftaktspiel coachen. Fehlen für die komplette Abstiegsrunde wird Chantal Reimbold (Fingerbruch).

„Peitschen“ sind angriffsstark

Ebenso wie Fritzlar, das am letzten Spieltag nach zwischenzeitlicher Führung knapp gegen Staffelsieger TV Aldekerk verlor, verpasste Wattenbek eine deutlich bessere Ausgangsposition. Zwar gewann der TSV gegen den MTV Heide – mit dem er zur kommenden Saison eine Spielgemeinschaft bilden wird – mit 47:34. Doch weil Staffelsieger Rostocker HC in Stade patzte, spielt der VfL von 1950 in der Abstiegsrunde der Tabellenachten – und Wattenbek gegen Fritzlar.

Stärke der „Peitschen“, wie sich das Team aus Schleswig-Holstein nennt, ist der Angriff. 642 Treffer in der Staffel Nord-Ost sind etwa deutlich mehr als Aufstiegsaspirant Frankfurter HC zu bieten hat. Spielmacherin Leonie Thomssen weiß besonders ihre Schwester Anna (132/6 Tore), Raphaela Steffek (121) die zudem in der Fitness-Disziplin Hyrox einen Weltrekord hält, und Maxie Carolina Bech sowie Rieka Thal (beide 76) einzusetzen. Der TSV operiert mit einer offensiven Deckung und geht häufig ins Risiko. (von Sebastian Schmidt)