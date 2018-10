Ahnatal/Calden erwartet Wehlheiden, die SHG empfängt Korbach

Das Spitzenduo der Handball-Bezirksoberliga aus Wehlheiden und Korbach wird an diesem Spieltag seine Visitenkarte bei der HSG Ahnatal/Calden und der SHG Hofgeismar/Grebenstein abgeben. Dagegen wird die HSG Reinhardswald bei der HSG Zwehren/Kassel antreten.

Ahnatal/Calden - Wehlheiden, Samstag, 18 Uhr, Calden.Kann die HSG Ahnatal/Calden die TG Wehlheiden in Bedrängnis bringen? Der Tabellenfünfte verlor zwar zuletzt das Verfolgerduell bei Eintracht Baunatal II mit 24:27, überzeugte bislang mit drei klaren Heimsiegen. Nun kommt der Landesligaabsteiger nach Calden, der den sofortigen Wiederaufstieg anstrebt. Die TG hat ihre sechs Abgänge durch die Neuzugänge Robin Kiebach, Niklas Becker und Jannik Steiner gut kompensieren können und wurde ihrer Favoritenrolle mit jeweils souveränen Siegen bislang vollauf gerecht. Daher geht die Mannschaft von Spielertrainer Steve Winterhoff auch als Favorit in das Spiel. Winterhoff zählt als Kreisläufer weiterhin zu den Stützen der Mannschaft. Ebenfalls zu beachten sind Spielmacher Nicolas Bachmann und die Rückraumschützen Benjamin Gunkel und Jonas Kutzner. Diesem landesligatauglichen Kontrahenten will gerade vor eigenem Publikum Calde einen großen Kampf liefern.

Auswärtsaufgabe

Zwehren/Kassel - Reinhardswald, Samstag, 18 Uhr, Oberzwehren. Hauptsache gewonnen - so kann die HSG Reinhardswald den schwer erkämpften 29:26-Heimsieg über den Letzten Waldau abhaken. Durch diesen Sieg haben die Reinhardswälder ihr Punktekonto ausgeglichen. Nun steht bei der HSG Zwehren/Kassel eine machbare Aufgabe an. Der Vierte der Vorsaison ist diese Saison schwächer einzuschätzen, was sich bislang in der Tabelle deutlich macht, wo nach sechs Spielen erst ein Sieg auf der Habenseite des Tabellenzehnten steht. Zuletzt verkaufte sich die HSG beim Spitzenreiter Wehlheiden bei der 31:37-Niederlage achtbar. In der Vorsaison musste sich Reinhardswald bei den Zwehrenern mit 26:31 geschlagen geben und verlor ihr Heimspiel sogar noch deutlicher mit 30:39. Diesmal soll es besser laufen und der Tabellenneunte will mindestens einen Punkt mitnehmen. Mit der Rückkehr von Rückraumspieler Niklas Konze, der gegen Waldau wieder mitwirkte, sind die personellen Voraussetzungen günstig.

Gegner ist geschwächt

Hofgeismar/Grebenstein - Korbach, Samstag, 19.30 Uhr, Kreissporthalle Hofgeismar.Nach zuletzt zwei Siegen sieht es für die SHG Hofgeismar/Grebenstein wieder freundlicher aus. Mit dem 35:28-Erfolg beim Vorletzten Bad Wildungen/Friedrichstein/Bergheim konnte die SHG ihr Punktekonto ausgleichen. Dennoch gab es sowohl in Abwehr als auch im Angriff noch Schwächen im Spiel des Landesligaabsteigers, die gegen den Zweiten TSV 1850/09 Korbach bestraft werden dürften. Beide Mannschaften kennen sich gut aus gemeinsamen Landesligazeiten und können personell nicht auf ihre beste Mannschaft zurückgreifen. So fehlen den Korbachern Rückkehrer Dave Alscher und Spielmacher Robert Müller. Mit Sebastian Wrzosek, Lukas Westmeier und Simon Riedesel sind aber noch wichtige Spieler dabei, auf die die SHG-Abwehr besonders aufpassen muss. Dazu ist Torhüter Ivan Blagus ein wichtiger Rückhalt.

Mit dem knappen 29:28-Heimerfolg über Fuldatal/Wolfsanger verteidigte der Zweite seine weiße Weste, zeigte aber, dass er verwundbar ist. Mit dem Heimvorteil im Rücken sind die Chancen auf eine Überraschung durchaus vorhanden. Die SHG muss sich allerdings steigern und zumindest an die Leistung aus dem Reinhardswald-Heimspiel anknüpfen. (zmw)