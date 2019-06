Alles klar: THW Kiel im DHB-Pokal zu Gast in Baunatal

Nun ist es perfekt: Handball-Drittligist Eintracht Baunatal wird den Knüller im DHB-Pokal gegen den THW Kiel in der heimischen Rundsporthalle ausrichten. Das Handball-Starensemble des Cupverteidigers wird zum Erstrunden-Duell am 17. August erwartet.

Zuvor werden an jenem Samstag in Baunatal Zweitligist TV Emsdetten und Drittligist Dessau/Rosslau aufeinandertreffen. Die genauen Anwurfzeiten sollen in der kommenden Woche bekannt gegeben werden, denkbar sind 14.30 und 17 Uhr

Die Gewinner der beiden Erstrunden-Duelle ermitteln dann am Sonntag (18. Juli, zirka 15 Uhr) den Gruppensieger, der allein ins Achtelfinale einziehen wird. Die Fans haben also im Fall einer Eintracht-Niederlage als Trost die Chance, den THW ein zweites Mal live zu erleben. „Wir freuen uns auf eine tolle Atmosphäre in Baunatal“, sagt Viktor Szilagyi. „Für uns soll das Turnier der erste wichtige Schritt sein zum Final Four nach Hamburg. Dort wollen wir wieder hin“, ergänzt der Sportliche Leiter der Zebras.

Die Baunataler indes nehmen ihre sportliche Außenseiterrolle gern an und wollen als gute Gastgeber glänzen. „Wir haben das ausführlich besprochen und dann auf breiter Basis in Abteilung und Verein mit großen Zustimmung vieler ehrenamtlicher Helfer beschlossen, dieses Viererturnier gemeinsam auszurichten“, erklärte Abteilungsleiter Claus Umbach. „Wenn wir schon das große Los mit dem THW Kiel ziehen, dann wollen wir Eigenwerbung betreiben für unsere Eintracht und unseren Sport. Das ist gut fürs Image und ein Höhepunkt in der Vereinshistorie.“

Aber natürlich wollen die Großenritter nicht draufzahlen. Darum hoffen sie auf eine große Kulisse und hungrige, durstige Zuschauer, denn die Einnahmen aus dem Catering fließen ins Baunataler Säckl. Die Fahrtkosten für die drei anderen Klubs von 2500 Euro müssen übernommen werden, die HBL kassiert 10 Prozent vom Netto, der restliche Gewinn ist auf alle vier Klubs aufzuteilen.

Darum wird versucht, die Rundsporthalle von 1500 auf 2000 Plätze zu erweitern. Informationen und Ticketanfragen: dhbpokal@baunataler.eu

MT Melsungen fährt in den Rodgau

Bundesligist MT Melsungen bestreitet sein Erstrundenspiel gegen Rimpar in Rodgau, wo der Drittliga-Vierte TV Nieder-Roden die Ausrichtung übernimmt. Er spielt zunächst gegen Bietigheim.