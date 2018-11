Eintracht will Zweiter werden

Völlig losgelöst: Der 21-jährige Niklas Willrich am Kreis in Aktion.

Eintracht Baunatal beim Auswärtsspiel ohne den verletzten Leistungsträger Phil Räbiger

Alle Jahre wieder um diese Zeit gibt es bei der Baunataler Eintracht die Hiobsbotschaften. Nun von Phil Räbiger. Der 28-Jährige, als Abwehrchef ebenso eine tragende Säule wie im linken Rückraum, wird wegen eines Außenbandabrisses und Knöchelbruch in diesem Jahr kein Handballer mehr spielen können im Drittliga-Team.

„Für Phil ist das ganz hart, für uns bitter“, sagt daher Florian Ochmann. „Denn Phil ist 1:1 nicht zu ersetzen, allenfalls im Kollektiv.“ Aber der Trainer weiß auch: „Eine Tür geht zu, dafür öffnet sich eine andere.“ Heißt in diesem Fall: Ausgerechnet für einen, dessen eigene Leidensgeschichte schier endlos lang ist mit Kreuzbandriss und langwieriger Hüftverletzung, ist Räbigers Ausfall die sportlich große Chance zum Sprung nach vorn: Niklas Willrich.

„Es wäre super, wenn ich dem Trainer zeigen kann, dass er sich auf mich verlassen kann“, sagt Willrich. Und ist ziemlich entschlossen, es mit der Eintracht am heutigen Samstag um 19.30 Uhr mit einem Sieg im Gastspiel beim Ex-Bundesligisten HG Oftersheim/Schwetzingen auf Platz zwei zu schaffen. „Seit Anfang des Jahres bin ich endlich ohne Beschwerden und darf nun auch wieder am Kreis spielen. „Das kann ich am besten.“

21 Jahre jung ist der Schauenburger, der Soziologie studiert. In der vergangenen Saison spielte er da, „wo gerade jemand gebraucht wurde“. Vor einer Woche nun sprang er in die Bresche für Räbiger im Abwehrverbund – und erzielte drei Treffern am Kreis. „Niklas hat sich super entwickelt, kann seine enorme körperliche Präsenz einbringen und als Vollstrecker glänzen“, sagt Ochmann. Das Spielverständnis sei auch in der Abwehr schon sehr gut, die Abstimmung mit den Nebenleute werde immer besser. Keine Frage: Ochmann vertraut seinem neuen Jungspund-Innenblock mit Willrich (21) und Fynn Reinhardt (19).

Muss er auch. Denn mit Niklas Plümacher (24/Schulter-OP) und Magnus Rulff (20), der im Dezember erst an einer Patellasehne operiert wird, gibt es zwei weitere Langzeitverletzte. Wie so oft um diese Jahreszeit in Baunatal...