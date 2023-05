Aufsteiger MT II noch hungrig

Von: Ralf Ohm

Nein, so richtig trainiert haben sie in dieser Woche nicht, die Oberliga-Handballer der MT Melsungen. Zumindest nicht so wie sonst. Viel Fußball und Basketball gespielt, viel geflachst bei niedriger Intensität. Was nichts damit zu tun hat, dass die Mannschaft den kommenden Heimgegner TV Petterweil (So. 18 Uhr, Stadtsporthalle Melsungen) auf die leichte Schüppe nimmt.

Melsungen/Petterweil - „Das haben sich die Jungs verdient“, erklärt MT-Trainer Haenen diesen ungewöhnlichen Umstand. Zurück zu führen darauf, dass seine „Jungs“ bereits am drittletzten Spieltag mit einem Kantersieg in Hüttenberg Meisterschaft und Aufstieg in die 3. Liga perfekt machten. Und nun, zumindest für diese erfolgreiche Saison, sich als Champion vom Heimpublikum verabschieden. Und natürlich - feiern hin, feiern her - als solcher noch mal auftreten und im 27. Spiel den 24. Saisonsieg landen wollen.

Auch Arjan Haenen kennt da keine Kompromisse. „Wir wollen die Saison vernünftig zu Ende bringen“, verlangt er von sener Mannschaft. Was nichts anderes bedeutet als zwei Siege aus den letzten beiden Spielen.

Allerdings „ohne Vier“: Manuel Hörr (Muskelbündelriss), Ben Beekmann (Bänderriss im Sprunggelenk) und Florian Weiss sind verletzt, Florian Drosten wird in der ersten Mannschaft gebraucht. Entsprechend vakant die Linksaußenposition, für die sich Martin Reinbold, Rene Andrei und Max Pregler „beworben“ haben.

Verabschiedet wird (unter anderem) Erik Ullrich, der den Verein nach zwei Jahren verlassen wird. Der Ex-Berliner konnte sich im Torhüter-Dreikampf gegen Jannik Büde und Jan-Lasse Herbst nicht durchsetzen und wird in der nächsten Saison von Carl Beck ersetzt, der vom Nachbarn Gensungen/Felsberg (Zweitspielrecht) zurückkehrt.

Auch beim Gast aus der Wetterau hat die Zukunft begonnen. „Vier Neuzugänge“ kündigt Trainer Martin Peschke an, der selbst in seine sechste Saison beim TVP gehen wird. Die fünfte war äußerst erfolgreich. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, kann der 42-Jährige mit Fug und Recht behaupten, nachdem der Tabellensiebte die Erwartungen mehr als erfüllt hat.

In Melsungen hängen die Trauben allerdings ziemlich hoch, denn mit Stephan Pletz (Rückraum links), Florian Wassberg (Rückraum rechts) und Kreisläufer Mario Fernandes fallen drei Leistungsträger aus. Außerdem werden Haenens „Jungs“, auch wenn das Saisonziel erreicht ist, bestimmt noch mal Gas geben.