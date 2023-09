Aufsteiger SG 09 Kirchhof fordert Absteiger VfL Waiblingen

Von: Sebastian Schmidt

Letzte Saison gegen-, jetzt miteinander: Rückraumspielerin Katharina Koltschenko und Dana Centini, die neue Nummer eins im Tor, wollen sich mit Kirchhof gegen Waiblingen beweisen. © Richard Kasiewicz

Die Zeit des Ausprobierens ist vorbei. Den Handballerinnen der SG 09 Kirchhof steht nach dem Aufstieg das erste Spiel in der 2. Bundesliga bevor. Gegen den VfL Waiblingen, der aus der 1. Liga gekommen ist (Sa. 18 Uhr, Stadtsporthalle Melsungen).

Kirchhof – „Extrem wichtig wird die Rückkehr zur taktischen Disziplin“, betont SG-Trainer Martin Schwarzwald, der mit Anna-Maria Spielvogel und Deborah Spatz auf zwei gleichberechtigte Kapitäninnen setzt. Ob er beide gegen Waiblingen bringen kann, entscheidet sich indes erst heute im Abschlusstraining.

Denn der Oberschenkel bereitet Spatz weiter Probleme. Sollte die 24-Jährige passen müssen, wäre wohl keine der drei etatmäßigen Rückraumlinken einsatzfähig. Neuzugang Wiktoria Zakrzewska wird nämlich von einer Entzündung an den Weisheitszähnen geplagt. Und Greta Kavaliauskaite steht nach ihrer Krebserkrankung zwar wieder im Training, doch der Zeitpunkt einer möglichen Rückkehr ist weiterhin offen.

Bangen um Spatz

Schwarzwald und das junge Team haben indes bewiesen, „dass wir auf Ausfälle reagieren können. Mir ist da nicht bange.“ Alternativ könnte Katharina Koltschenko oder Lotte Iker auf halblinks beginnen. Ansonsten sind fünf Plätze in der Startformation fix. Im Tor startet Dana Centini trotz der Rückkehr von Aleksandra Orowicz, die gestern ihren 27. Geburtstag feierte, als Nummer eins. Gesetzt auf Außen sind Anamarija Boras (rechts) und Julie Hafner (links), am Kreis Neuzugang Nele Weyh sowie die Flexibilität in Person: Spielmacherin Spielvogel.

Mit der Vorbereitung insgesamt zeigt sich Trainer Schwarzwald zufrieden und hat an einigen Feinarbeiten gewerkelt: „Unser Abwehr-Torwart-Paket muss passen. In der 2. Liga müssen allerdings der Einsatz und die Kommunikation noch besser werden.“

Zwei Junioren-Nationalspielerinnen

Am ersten Spieltag kommt nun ein interessanter Mix aus Erfahrung und hoch veranlagten Talenten auf Kirchhof zu. Mit Kreisläuferin Kimberly Gisa und der Rückraumlinken Matilda Ehlert baut Waiblingen auf zwei Junioren-Nationalspielerinnen. Bemerkenswert, dass der VfL die 1,81m große Ehlert halten konnte, denn die 18-Jährige war mit 71/6-Toren ein Lichtblick im Vorjahr. 25 von 26 Spielen verlor das Team im Oberhaus und musste anschließend mit Rechtsaußen Rabea Pollakowski (Neckarsulm) und der aus Calden stammenden Emma Hertha (Halle-Neustadt) zwei Asse ziehen lassen. Zudem fehlt die wurfgewaltige Lara Eckhardt (Kreuzbandriss).

Ansonsten haben die Tigers vor dem Duell mit den Löwinnen alle Stammkräfte wie die umsichtige Spielmacherin Samira Brand, die treffsichere Rechtsaußen Julia Herbst oder die Torfrauen Celina Meißner und Svenja Wunsch halten können. „Trotz der sehr schwierigen Saison war die Stimmung nie schlecht“, betont der kommissarische Sportliche Leiter Harald Beilschmied und sagt: „Wir haben zwar einen sehr kleinen Kader, doch mit Aleksandar Knezevic genau den richtigen Trainer bekommen.“

Neuer Trainer sehr erfahren

Knezevic bestritt 136 Länderspiele für Jugoslawien und war praktisch „Mr. Göppingen“, denn ab 1999 spielte er für Frisch Auf in der Bundesliga, ehe er im Wechsel bis 2021 die Männer und Frauen Göppingens coachte. Seine Premiere beim VfL gelang bereits. In der ersten Runde des DHB-Pokals gab"s ein 42:23 gegen Oberligist SV Teutonia Bochum-Riemke. (von Sebastian Schmidt)