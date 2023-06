Bad Wildunger Vipers holen Talent Jessie van de Ruit für den Rückraum

Dem nächst im Dress der Vipers: Jessie van de Ruit, Rückraumspielerin aus Amsterdam. © imago/Felix Schlikis

Fünfter Neuzugang bei der HSG Bad Wildungen für die kommende Saison der Handball-Bundesliga: Die Vipers haben Jessie van de Ruit aus den Niederlanden für den Rückraum verpflichtet.

Bad Wildungen – Die 21-Jährige kommt von VOC Amsterdam und hat einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben, wie die HSG mitteilte. Van de Ruit kommt aus einer handballbegeisterten Familie. Beide Eltern haben Handball gespielt, sie selbst ist seit ihrem achten Lebensjahr bei Volewijckers Oriënto Combinatie Amsterdam am Ball und gehört seit drei Jahren ebenso wie ihr Freund Lou Peters der niederländischen Handballakademie an, in der Talente gefördert werden.

Die Amsterdamerin hat sowohl im Jugend- als auch im Juniorinnen-Nationalteam ihres Landes gespielt – mit den Juniorinnen gewann sie im vergangenen Jahr bei der U-20-WM in Slowenien Bronze. Mit ihrem bisherigen Klub feierte sie aktuell den niederländische Meistertitel.

Die 1,65 Meter große Rückraumspielerin will die Bundesliga nutzen, um sich weiterzuentwickeln. Gute Voraussetzungen sieht sie laut Pressemitteilung ihre Landsfrau Tessa Bremmer, Trainerin der Vipers. „Ich freue mich drauf, Bundesliga zu spielen und weitere Schritte in meiner Handballkarriere zu machen“, so wird sie in der Mitteilung zitiert.

Sie habe gesehen, dass es in Bad Wildungen „fantastische Fans“ gebe und freue sich auf die Atmosphäre in der Ense-Halle, lässt van de Ruit weiter wissen. Vor allem der Spielstil der Vipers und die Überzeugung, sich unter Bremmer im Team mit ihren weiteren Landsfrauen Anouk Nieuwenweg und Larissa Schutrups gut entwickeln zu können, seien große Pluspunkte für den Wechsel nach Bad Wildungen gewesen. Daher habe sie andere Angebote ausgeschlagen.

Vorablob spendierte Trainerin Bremmer ihre künftigen Spielerin. „Sie hat eine schnelle Spielweise und eine super Übersicht mit einer extremen Torgefährlichkeit.“ Auch Vipers-Geschäftsführer Uwe Gimpel erklärte, van de Ruit habe im Probetraining überzeugt. „Ich freue mich, sie bei ihrem nächsten Karriereschritt bei uns in Bad Wildungen beobachten zu dürfen.“

Die Niederländerin ist nach der Schweizerin Norma Goldmann (Zug) die zweite Neuverpflichtung der Vipers für den Rückraum, wo sie in Jana Scheib und Marieke Blase zwei Stammspielerinnen sowie Verena Oßwald haben ziehen lassen müssen. Mit Kreisläuferin Nele Wenzel (Kurpfalz Bären) sowie Hannah Berk (Fritzlar) und Farina Mayer (Lübeck) für die Außenpositionen stehen weitere drei Neuzugänge fest. (red)