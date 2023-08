Bad Wildunger Vipers wollen sich bei Turnier der SG Kirchhof einspielen

Von: Thorsten Spohr

Szene aus dem Vorjahr: Die Bad Wildungerin Pallas (rechts) versucht im Spiel gegen Kirchhof, Martina Pandza zu attackieren. Archi © Kasiewiscz/nh

Bad Wildunger Vipers sind am Wochenende bei Turnier der SG Kirchhof in Melsungen im Einsatz.

Melsungen – Erstklassiger Handball in der Melsunger Stadtsporthalle: Das bietet die SG Kirchhof von Samstag bis Sonntag bei der zwölften Auflage des Heinrich Horn Gedächtnisturniers. „Zum wiederholten Male ist es den Verantwortlichen gelungen, ein so herausragendes Teilnehmerfeld zusammenzustellen“, freut sich Kirchhofs Trainer Martin Schwarzwald.

Neben der SG Kirchhof kämpfen vier Erstligisten sowie drei Zweitligisten in zwei Vierergruppen um den Turniersieg. Titelverteidiger ist Bundesligist Bayer 04 Leverkusen.

Mit dabei sind auch die Bad Wildunger Vipers. Seit dem 1. Juli sind die Bundesligaspielerinnen wieder im Training. Kondition und Athletik standen bislang im Fokus der Vorbereitung, sodass das kommende Wochenende eine willkommene Abwechslung darstellt. Beim Heinrich-Horn-Gedächtnisturnier nehmen die Bad Wildungerinnen nun erstmals wieder den Handball für ein Spiel in die Hand.

„Wir freuen uns mega, wieder spielen zu können“, sagt Mart Aalderink. Der neue Bad Wildunger Co-Trainer vertritt derzeit Tessa Bremmer, die sich derzeit in Indonesien im Urlaub befindet. Zuletzt hatten die Spielerinnen nach den ersten anstrengenden Trainingswochen ein paar Tage frei, „Regenerationswoche“, wie Aalderink dies nennt. Am vergangenen Mittwoch bat der Niederländer seine Spielerinnen dann wieder zum Training.

In der Vorrunde trifft Bad Wildungen gleich im ersten Spiel am Samstag auf den Bundesligakonkurrenten Leverkusen (12.25 Uhr), anschließend wartet Zweitligaaufsteiger und Gastgeber SG Kirchhof auf die Vipers (17 Uhr). Am Sonntag folgt ab 11.50 Uhr das letzte Gruppenspiel gegen Werder Bremen, ebenfalls ein Zweitligist.

Die Gegner sind Aalderink zunächst ohnehin egal. „Der Fokus liegt nur auf uns.“ Einspielen nach den vielen personellen Wechseln lautet das Motto der Vipers, das Turnier soll vor allem eine erste Standortbestimmung sein. Aalderink will seinem ganzen Kader Gelegenheit geben, sein Können zu zeigen. „Wir wollen viel ausprobieren und gucken, wo wir stehen. Dann wissen wir, woran wir noch in den nächsten Wochen arbeiten müssen.“ Personell sieht es bei den Vipers gut aus, Aalderink kann alle Spielerinnen aufbieten.

Die Spielzeit beträgt pro Partie zwei Mal 20 Minuten. In den Platzierungsspielen am Sonntag ab 13.40 Uhr folgt ein Siebenmeterwerfen, falls die Spiele nach regulärer Spielzeit Unentschieden stehen. Die Gruppensieger bestreiten das Finale (16.25 Uhr), die Gruppenzweiten das Spiel um Rang drei (15.30 Uhr). Die Gruppendritten spielen um Rang fünf (14.35 Uhr), die Platzierungsspiele starten mit dem Duell um Rang sieben (13.40 Uhr).

Der Eintritt für die Spiele kostet pro Tag 20 Euro, eine Dauerkarte ist für 35 Euro zu haben.