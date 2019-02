Herausforderung im Hexenkessel

Revanche ist angesagt. „Beide Spiele in der Saison wollen wir auf keinen Fall verlieren“, sagt Baunatals Trainer Florian Ochmann vor der Begegnung des GSV Eintracht Baunatal am Samstag in Gelnhausen.

Revanche ist angesagt. Zumal es in dieser Saison nicht besonders viele Niederlagen für die Drittliga-Handballer des GSV Eintracht Baunatal gegeben hat. Eine davon war die gegen den TV Gelnhausen. „Beide Spiele in der Saison wollen wir auf keinen Fall verlieren“, sagt Baunatals Trainer Florian Ochmann vor der Begegnung am heutigen Samstag in Gelnhausen (19.30 Uhr, Großsporthalle Realschule, Am Hallenbad). Ganz ähnlich sieht das auch Patrick Ziebert. Der Torwart hatte am vergangenen Wochenende beim Unentschieden gegen Leipzig das erste Mal nach längerer Verletzungspause wieder im Tor gestanden. „In erster Linie bin ich froh, wieder im Einsatz zu sein. Wer von uns drei Torhütern am Samstag spielt, ist aber nebensächlich. Das werden wir erst kurz vor dem Spiel erfahren. Viel wichtiger ist es, dass wir zwei Punkte aus Gelnhausen mitnehmen. Wir haben schließlich nach der 28:30-Heimniederlage noch eine Rechnung offen“, sagt der 33-Jährige. Wie die am besten zu begleichen ist, darüber hat sich Trainer Ochmann bereits Gedanken gemacht: „Natürlich wird das für uns ein schweres Spiel. In Gelnhausen sind meistens rund 800 Zuschauer, und die Stimmung ist entsprechend. Wir rechnen mit einem offensiven Gegner, der viele seiner Tore über das Tempospiel machen will.“ Auf Baunataler Seite werde man die Herausforderung des Gelnhäuser Hexenkessels voll annehmen. Es gelte, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich auf den Kampf einzulassen, sagt Ochmann. In Gelnhausen werden einige der Baunataler Spieler auch einen früheren Mannschaftskameraden wiedersehen. Rechtsaußen Philipp Botzenhardt war früher für die VW-Städter auf Torejagd gegangen, agiert jetzt auf Gelnhäuser Seite und dürfte sicherlich motiviert sein. Die Gäste aus Baunatal reisen auf alle Fälle – von ihren Langzeitverletzten abgesehen – mit dem kompletten Kader nach Südhessen. Auch Rückraumstratege Phil Räbiger kann voraussichtlich von Anfang an spielen und dürfte für den nötigen Rückhalt sorgen. sol