Bauntaler Eintracht überzeugt im Auswärtsspiel

Handball §. Liga Ost

+ © Christian Hedler Ab durch die Mitte: Baunatals Felix Rehberg (Mitte) – hier in einer Partie gegen den TV Großwallstadt – gelangen sechs Tore in Gelnhausen. Felix Geßner (rechts) steuerte fünf Tore bei. © Christian Hedler

Gelnhausen. Mit einem Sieg wollten die Handballer der Baunataler Eintracht ihre Auswärtsspiele in dieser Saison beenden. Am Samstag konnte der GSV mit einem 29:26-Erfolg beim TV Gelnhausen diesen Vorsatz in die Tat umsetzen.