HSC enttäuscht gegen HSG II

Zierenbergs Bezirksoberliga-Handballer unterliegen nach schwacher Leistung 27:31

+ Halt, hier geglieben: Tore Pfeiffer wird am Wurf gehindert. Foto: Sommerlade

Zierenberg. Eine schwache Abwehr, ein zahnloser Angriff und jede Menge technische Fehler - der HSC Zierenberg enttäuschte im Heimspiel der Handball-Bezirksoberliga gegen die HSG Baunatal II auf ganzer Linie und unterlag am Ende auch in der Höhe verdient mit 27:31 (11:17). Die Gastgeber rutschten auf den achten Tabellenplatz zurück. Während die Baunataler sich nach dem Abpfiff jubelnd in den Armen lagen, schlichen die Warmetaler mit gesenkten Köpfen vom Feld.